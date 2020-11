Börse in Frankfurt : Dax dämmt Verlust nach US-Arbeitsmarktbericht ein

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Der Dax hat am Freitag nach dem US-Arbeitsmarktbericht seine Verluste reduziert. Zuletzt notierte der deutsche Leitindex nur noch 0,61 Prozent tiefer auf 12.491,58 Punkten.

„Der Jobaufbau in den USA fällt gemessen an den Erwartungen besser aus. Jedoch sollte dies nicht über die noch immer unbefriedigende Gesamtlage hinwegtäuschen“, analysierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. „Ja, der Arbeitsplatzaufbau kommt voran, aber eben nur in kleinen Schritten.“