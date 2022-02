Börse in Frankfurt : Dax dämmt Verluste ein - Solider Wochengewinn in Aussicht

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt hat die am Vortag wieder aufgekommenen Inflations- und Zinsängste am Freitagnachmittag großteils schon wieder abgeschüttelt.

Die Aussicht auf kräftige Leitzinserhöhungen in den USA nach überraschend deutlich gestiegenen Verbraucherpreisen hatte die US-Börsen am Donnerstag erheblich belastet und dem Dax am Morgen eine negative Vorgabe gegeben. Die hohe Teuerung in den USA treibt die Renditen an den Kapitalmärkten immer weiter nach oben. Zehnjährige US-Staatsanleihen rentierten erstmals seit Mitte 2019 zeitweise wieder über der Marke von zwei Prozent. Damit verteuert sich die Refinanzierung von Unternehmen mit entsprechend negativen Folgen für die Profitabilität.