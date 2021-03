Börse in Frankfurt : Dax deutlich erholt

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Deutlich erholt hat der deutsche Aktienmarkt den Monat März begonnen. Der Dax testete im frühen Handel erneut die runde Marke von 14.000 Punkten, kam aber nicht darüber.

Gegen Mittag gewann der Leitindex 1,12 Prozent auf 13.940,84 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen zog um 1,78 Prozent auf 31.826,57 Punkte an. Ähnlich gut lief der Nebenwerteindex SDax mit plus 1,80 Prozent auf 15.381,52 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,4 Prozent hoch.

Nachrichtlich bewegt waren am Montag vor allem Werte aus dem SDax. So schnellten Global Fashion Group (GFG) um fast elf Prozent hoch. Der Online-Modehändler will nach einem deutlichen Wachstum 2020 auch im laufenden Jahr kräftig zulegen.