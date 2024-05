Börse in Frankfurt Dax dicht unter seinem Rekordhoch

In den Blick der Anleger rückten zudem die Anteilsscheine von Renk, denn sie ersetzen nun Varta im Index der kleineren Werte, dem SDax. Der Batteriehersteller wurde, wie von der Deutschen Börse am Montag angekündigt, herausgenommen, da er wegen eines Hackerangriffs den geprüften Jahresfinanzbericht nicht fristgerecht hatte veröffentlichten können. Für die Aktien des erst seit Anfang Februar börsennotierten Panzergetriebe-Herstellers Renk ging es an der Index-Spitze um 3,0 Prozent nach oben.