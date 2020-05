Börse in Frankfurt : Dax dümpelt vor sich hin - Berichtssaison und Virus im Fokus

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Der Dax hat keine klare Richtung gefunden. Während sich Anleger wie schon zu Wochenbeginn weiter vor einer zweiten Corona-Welle fürchten, hellten gute Unternehmensnachrichten die Stimmung etwas auf.

Der deutsche Leitindex pendelte um seinen Vortagesschluss und notierte am Mittag 0,16 Prozent tiefer bei 10.807,52 Punkten. Für den MDax ging es um 0,26 Prozent auf 23.804,81 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 hingegen bewegte sich kaum vom Fleck.

Die Deutsche Post schnitt im ersten Quartal beim Umsatz besser ab als erwartet. Der Logistikkonzern halte sich gut in dem wegen der Covid-19-Krise herausfordernden Marktumfeld, schrieb Daniel Roeska vom US-Analysehaus Bernstein Research. Die Aktien der Deutschen Post zogen an der Dax-Spitze um 3,8 Prozent an.