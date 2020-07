Börse in Frankfurt : Dax erhält neuen Rückenwind

Frankfurt/Main Getrieben von positiven Vorgaben ist der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch mit Gewinnen in den Handel gestartet.

Am Vorabend hatten in New York zunächst Forderungen aus dem Umfeld der US-Notenbank Fed nach einem längerfristigen Ankauf von Vermögenswerten für einen neuen Schub nach oben gesorgt. Hinzu kommen nun noch ermutigende Aussagen über erste Tests mit einem möglichen Impfstoffkandidaten der US-Biotech-Firma Moderna. Die Probanden hätten Antikörper gegen den Erreger Sars-CoV-2 entwickelt, teilte das an der Studie beteiligte Nationale Institut für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID) mit.