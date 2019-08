Börse in Frankfurt : Dax erholt sich nach Minus am Freitag

Dax erholt sich nach Minus am Freitag

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt hat zum Wochenbeginn einen Erholungsversuch gestartet. Im frühen Handel am Montag kletterte der Dax um rund ein Prozent auf 11.813,22 Punkte.

Am Freitag war der deutsche Leitindex noch um 1,3 Prozent gefallen, belastet nicht zuletzt von der Regierungskrise in Italien. Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen umfasst, legte am Montag um 1,27 Prozent auf 25.675,93 Punkte zu. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone rückte um ein Prozent vor.