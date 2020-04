Börse in Frankfurt : Dax erholt sich vom jüngsten Rückschlag

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa.

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Donnerstag stabilisiert. Der Dax erholte sich von seinem knapp vierprozentigen Vortagsverlust, und stieg am Nachmittag um 1,16 Prozent auf 10.399,02 Punkte.

Der Medizintechnik- und Sicherheitskonzern Drägerwerk gibt sich nach einem Auftragsboom in der Corona-Krise optimistischer für das laufende Jahr. Dies half den Aktien jedoch nicht, sie fielen im SDax um 2,6 Prozent. Nach freundlichem Auftakt mit einem erreichten Hoch seit Anfang April machten einige Anleger erst einmal Kasse.

Im Dax spielte die Musik im Autosektor, wo die Aktien in der Corona-Krise meist besonders stark schwanken. Den Takt vor gaben hier Volkswagen mit einer Erholung um 2,3 Prozent - gestützt auf die Meldung, dass der Autobauer die Produktion in Deutschland schrittweise wieder hochfahren will. Eine von den Wolfsburgern gestrichene Jahresprognose brachte den Kurs nur zwischenzeitlich ins Wanken.