Dax erholt sich weiter

Das in den vergangenen beiden Wochen am Aktienmarkt so umtriebige „Zinsgespenst“ hat seinen Schrecken zumindest vorerst verloren. Der Dax knüpfte an seine Erholung an und stieg im frühen Handel um 0,66 Prozent auf 12.421,15 Punkte. dpa