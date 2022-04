Börse in Frankfurt : Dax erholt sich

Frankfurt/Main Nach zwei sehr schwachen Börsentagen haben sich die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Dienstag erholt. Nach den jüngsten Verlusten nutzten nun die ersten Mutigen die niedrigeren Kurse wieder zum Einstieg.

Beim Recycling-Spezialisten Befesa bemängelten Händler das Ziel für den Gewinn in diesem Jahr. Die Papiere fanden sich mit minus 5,8 Prozent am Ende des MDax. An dessen Spitze setzten sich Hypoport mit plus sechs Prozent nach den Quartalszahlen des Finanzdienstleisters.