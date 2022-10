Börse in Frankfurt : Dax-Erholung verliert an Schwung

Frankfurt/Main Der tags zuvor gestarteten Erholungsrally im Dax ist am Freitagmorgen schon wieder die Luft ausgegangen. Nach einem Anstieg um rund 1,9 Prozent drehte der deutsche Leitindex bei 12.587 Punkten ab.

Da hatte er sich vom Vortagestief bei 12.000 Punkten bereits um fast 5 Prozent erholt. Am Freitag gegen Mittag lag der Dax auf Tagessicht noch mit 0,4 Prozent im Plus bei 12.402 Punkten. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann noch ein halbes Prozent auf 22.337 Punkte, nachdem er zuvor schon bei 22.777 Punkten gestanden hatte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 erholte sich zuletzt noch um 0,7 Prozent.

Europaweit gefragt waren am Freitag vor allem Immobilienwerte, denen die Zinswende in diesem Jahr bisher schwer zu schaffen macht. Der Stoxx Europe 600 Real Estate hatte am Donnerstag zuvor nach einem Jahresverlust von fast 50 Prozent erst das tiefste Niveau seit 2012 gesehen. TAG Immobilien erholen sich von diesem Niveau aus als MDax-Beste um mehr als 7 Prozent. Vonovia stehen mit plus 5,5 Prozent an der Dax-Spitze nach einem Vortagestief seit 2014.