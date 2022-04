Börse in Frankfurt : Dax erneut mit Kursverlusten

Frankfurt/Main Der Dax hat zur Wochenmitte seine Erholung vom Vortag nicht fortgesetzt. Kurz nach der Xetra-Eröffnung verlor der Leitindex 0,67 Prozent auf 14.030 Punkte.

An der Wall Street zeigte sich am Vortag indes ein gegensätzliches Bild: Es gab zunächst eine Erholung, die dann aber für Verkäufe genutzt wurde. Zwar waren die Verbraucherpreise im März in der Kernrate ohne Energie und Nahrungsmittel nicht ganz so deutlich gestiegen wie erwartet, insgesamt kletterte die Teuerung aber auf das höchste Niveau seit 40 Jahren. Steigende Ölpreise trieben die Anleger dann wieder in die Defensive.