Dax etabliert sich über 12.800 Punkten

Mit einem weiteren Anlauf auf die Marke von 12.600 Punkten tut sich der Dax heute schwer: Der deutsche Leitindex büßte in den ersten Minuten 0,04 Prozent ein auf 12 585,39 Punkte. dpa

Am deutschen Aktienmarkt hält der jüngste Aufwärtstrend an. Der Dax gewann in der ersten Stunde nach der Eröffnung 0,16 Prozent auf 12.840,48 Punkte.

Zuvor erreichte der Leitindex mit 12 853 Punkten den höchsten Stand seit Anfang Februar. Der Handel dürfte recht ruhig verlaufen, da am Finanzplatz London Feiertag ist und hierzulande von der Berichtssaison kaum Impulse kommen. Sie nimmt erst am Dienstag wieder Fahrt auf.

Der MDax legte am Montagmorgen um 0,64 Prozent auf 26.549,76 Punkte zu. Für das Technologiewerte-Barometer TecDax ging es um 0,88 Prozent hoch auf 2720,66 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand indes 0,15 Prozent tiefer bei 3545,23 Punkten. Auftragseingänge der Industrie in Deutschland fielen schwächer aus als von Ökonomen prognostiziert.

Auftrieb kam zum Wochenstart von der Wall Street, wo der Dow Jones Industrial sich vor dem Wochenende deutlich von seiner 200-Tage-Linie nach oben absetzen konnte. Über dieser Linie, die als Gradmesser für den längerfristigen Trend gilt, bewegt sich auch wieder der Dax.

Zentrale Themen an der Börse blieben das Atomabkommen mit dem Iran, die Angst vor Inflation und der steigende Ölpreis, kommentierte Marktexperte Jochen Stanzl von CMC Markets. Anleger befürchten, dass die USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran aussteigen könnten. Im Dax stimme aber derzeit die Richtung, so Stanzl.

Bester Dax-Wert waren am Montag bislang die Anteile des Chipherstellers Infineon mit plus 1,76 Prozent. Die Analysten von Barclays hoben das Kursziel an. Am Index-Ende fanden sich die Aktien des Chemiekonzerns BASF mit einem Minus von mehr als 2 Prozent - dies aber nur deshalb, weil sie mit einem Dividendenabschlag gehandelt wurden.

Top-Wert im MDax waren nach Vorlage von Geschäftszahlen die Aktien der Hannover Rück mit zuletzt plus 3,66 auf 121,70 Euro. Sie markierten zuvor ein Rekordhoch bei 122,20 Euro. Geringe Schäden und hohe Kapitalerträge bescherten dem weltweit drittgrößten Rückversicherer einen überraschend guten Start ins Jahr.