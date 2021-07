Börse in Frankfurt : Dax etwas fester nach zwei schwachen Tagen

Frankfurt/Main Nach zwei Tagen mit Kursverlusten hat sich der Dax am Mittwoch vor den geldpolitischen Signalen der US-Notenbank Fed etwas gefangen.

Auf einem der Spitzenplätze im Dax lagen die Anteile des Triebwerkherstellers MTU mit plus 2,7 Prozent nach starken Quartalszahlen des Flugzeugbauers Boeing. Dessen Aktien zogen in New York um 5,5 Prozent an und in ihrem Aufwind Airbus um 2,5 Prozent. Heidelbergcement kündigte Aktienrückkäufe von bis zu einer Milliarde Euro an, was den Kurs der Aktie um 1,1 Prozent zulegen ließ.