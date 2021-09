Börse in Frankfurt : Dax fällt weiter zurück - ZEW-Konjunkturerwartungen dämpfen

Börse in Frankfurt

Die große Anzeige in der Frankfurter Börse zeigt die Dax-Kurve und verschiedene Börsenkurse. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Frankfurt/Main Der Dax ist nach seinem starken Wochenauftakt am Dienstag weiter zurückgefallen. Nachdem am Morgen noch Außenhandelsdaten aus China für etwas Optimismus gesorgt hatten, brachten hiesige Konjunkturdaten mit den ZEW-Konjunkturerwartungen einen Dämpfer.

Der MDax der 60 mittelgroßen Börsenwerte konnte dagegen mit einem Plus von 0,19 Prozent auf 36 282,98 Punkte an seine Vortagesgewinne anknüpfen. In Europa ging es abwärts: Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gab 0,32 Prozent auf 4232,55 Zähler nach.