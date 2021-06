Börse in Frankfurt : Dax fast unverändert - Nah am Rekordhoch

Frankfurt/Main Vor dem offiziellen US-Arbeitsmarktbericht hat der Dax seine Gewinne gegen Mittag wieder abgegeben.

Auto1 steigt zum 21. Juni aus dem Nebenwerteindex SDax in den MDax auf. Dies hatte die Deutsche Börse am Vorabend bekanntgegeben. Mit plus 2,3 Prozent stabilisierten sich die Aktien des Online-Gebrauchtwagenhändlers nun etwas. An den zwei vergangenen Tagen waren sie deutlich gefallen bis auf den tiefsten Stand seit dem Börsengang im Februar. Vor allem eine Aktien-Platzierung hatte den Kurs belastet.