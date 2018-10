später lesen Börse in Frankfurt Dax findet den Weg zurück ins Plus FOTO: Boris Roessler FOTO: Boris Roessler Teilen

Der Dax hat am Dienstag nach einem schwachen Handelsverlauf den Weg zurück ins Plus gefunden. Auftrieb kam vom italienischen Anleihemarkt und aus den USA. In Italien gingen die Renditen nach einem neuen Höchststand seit 2014 wieder zurück. dpa