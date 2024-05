Börse in Frankfurt Dax geht knapp unter Rekord der Schwung aus

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verabschiedete sich 0,4 Prozent im Plus. Auch in Paris und London ging es mit den Kursen weiter bergauf. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 zeigten sich zum europäischen Handelsende wenig verändert.