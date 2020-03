Börse in Frankfurt : Dax geschwächt - Jüngste Euphorie lässt nach

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa.

Frankfurt/Main Nach dem deutlichen Zuwachs der letzten zwei Tage hat der deutsche Aktienmarkt wieder nachgegeben. In den ersten Minuten verlor der Dax 2,15 Prozent auf 9661,63 Punkte.

Am Dienstag war der deutsche Leitindex prozentual zweistellig nach oben geschossen, am Vortag folgten weitere Gewinne von annähernd zwei Prozent. Um fast 23 Prozent hatte sich der Dax in der Spitze von seinem Vorwochentief bei 8255 Punkten erholt und dabei die Marke von 10.000 Punkten zeitweise zurückerobert.