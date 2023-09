Börse in Frankfurt Dax gestärkt durch EZB - 16.000 Punkte im Blick

Den ersten Platz im Leitindex sicherten sich am Nachmittag die Anteile am Chemikalienhändler Brenntag mit gut 2,3 Prozent Plus. Logistikmilliardär Klaus-Michael Kühne kaufte über seine in der Schweiz ansässige Kühne Holding weiter zu und hält laut einer Stimmrechtsmitteilung inzwischen mindestens 10 Prozent an Brenntag.