Dax gewinnt zum Handelsauftakt leicht

Börse in Frankfurt

Deutsche Aktien sind mit leichten Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der Dax legte um 0,11 Prozent auf 13.038,38 Punkte zu. Allerdings wird er von den US-Börsen zunehmend abgehängt. dpa

So hat der deutsche Leitindex auf Wochensicht leicht nachgegeben - während es der Dow Jones in dieser Woche auf ein Plus von 3 Prozent brachte.

„Während die Wall Street das Tempo noch einmal erhöht hat, herrscht auf dem Frankfurter Börsenparkett weiterhin Zurückhaltung“, meinte Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader. Zum eine mache der starke Euro über 1,19 US-Dollar dem Dax zu schaffen. Eine feste Gemeinschaftswährung erschwert Exporte aus der Eurozone. Zum anderen drücke die politische Unsicherheit über eine neue Regierung in Deutschland auf die Stimmung.

Der EuroStoxx 50 startete 0,07 Prozent höher bei 3572,38 Punkten. In der zweiten deutschen Börsenreihe legte der MDax um 0,11 Prozent auf 27.056,75 Zähler zu. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,46 Prozent auf 2527,45 Punkte etwas stärker vor.