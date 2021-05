Börse in Frankfurt : Dax gibt frühe Gewinne ab

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Der Dax hat am Mittwoch anfängliche Gewinne fast komplett eingebüßt. Der deutsche Leitindex stand zuletzt noch minimal im Plus bei 15.478,05 Punkten, nachdem er im frühen Handel Anlauf auf seinen Rekord genommen hatte.

Erst am Dienstag hatte der Dax bei 15.568 Punkten einen Höchststand erreicht.

Aussagen von US-Währungshütern wie etwa von Fed-Gouverneurin Lael Brainard sowie den Fed-Präsidenten in Atlanta und St. Louis, Raphael Bostic und James Bullard hatten bereits tags zuvor die Inflationssorgen in der weltgrößten Volkswirtschaft ein wenig zerstreut.

Die Notenbanker sagten, dass eine höhere Inflationsrate infolge der Erholung von der Corona-Krise nichts Überraschendes sei. Sie bekräftigten ihre Sicht, dass Preisanstiege wahrscheinlich zeitlich begrenzt sein würden. Die US-Notenbank dürfte also auf absehbare Zeit ihre sehr lockere Geldpolitik zur Stützung der Konjunktur fortsetzen und so auch weiterhin die Aktienmärkte antreiben.

In einem für Bankenwerte europaweit schwachen Umfeld ging es dagegen für die Papiere der Deutschen Bank am Index-Ende um mehr als ein Prozent nach unten. Sie hatten am Dienstag den höchsten Stand seit 2018 erreicht.