Dax gibt Gewinne nahezu ab

Börse in Frankfurt

Mit einem weiteren Anlauf auf die Marke von 12.600 Punkten tut sich der Dax heute schwer: Der deutsche Leitindex büßte in den ersten Minuten 0,04 Prozent ein auf 12 585,39 Punkte. dpa

In einem ruhigen Feiertagshandel an Christi Himmelfahrt hat der Dax seine Gewinne zuletzt fast vollständig eingebüßt.

Nachdem der deutsche Leitindex am Donnerstag im frühen Handel erstmals seit Anfang Februar wieder die Marke von 13.000 Punkten übersprungen hatte, stand er am Nachmittag nur noch mit 0,11 Prozent im Plus bei 12.957,44 Punkten.

Der schwache Euro - Treiber für den Dax in jüngster Zeit - stieg am Donnerstagnachmittag nach der Veröffentlichung von Preisdaten aus den USA über 1,19 US-Dollar. Dies ließ die Gewinne im Dax wieder abschmelzen. Denn eine anziehende Gemeinschaftswährung kann die Exportchancen deutscher Unternehmen hemmen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwoch auf 1,1879 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8418 Euro.

Der MDax notierte an Himmelfahrt mit einem Plus von 0,01 Prozent auf 26.683,41 Punkte fast unverändert. Das Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,26 Prozent auf 2780,62 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,39 Prozent auf 3555,84 Punkte.

Die geopolitischen Spannungen ließen zum Teil etwas nach, wenngleich nach dem Rückzug der USA aus dem Atom-Abkommen mit dem Iran die Lage im Nahen Osten heikel bleibt. Vor allem deshalb steigen die Ölpreise. Den US-Ausstieg aus dem Atom-Deal sehen viele Händler eingepreist. US-Präsident Donald Trump zeigte zudem vor einem geplanten Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un Zuversicht.

Topwert im Dax waren die Papiere von Merck KGaA mit plus 1,7 Prozent auf etwas mehr als 83 Euro. Die Citigroup hatte sich positiv zu dem Pharma- und Chemiekonzern geäußert. Die Siemens-Aktien bauten ihren starken Vortagesgewinn auf Platz zwei um weitere 1,2 Prozent aus.

Die Papiere der Aareal Bank erholten sich im MDax von ihren Vortagesverlusten, indem sie als einer der besten Werte in dem Index um 1,7 Prozent zulegten. An der TecDax-Spitze sprangen die in diesem Jahr bislang schwachen Anteile von SLM Solutions 7 Prozent hoch.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von 0,39 Prozent am Vortag auf 0,38 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,10 Prozent auf 139,96 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,23 Prozent auf 159,17 Punkte.