Börse in Frankfurt : Dax gibt Gewinne wieder ab

Frankfurt/Main Der Dax hat am Freitag vor dem Auslaufen der Terminkontrakte seine Gewinne wieder abgegeben. Gegen Mittag notierte der in dieser Woche sehr starke Leitindex prozentual unverändert mit 13.667,60 Punkten.

Mit in der Spitze 13.774 Punkten war der Dax am Vormittag bereits wieder dicht dran am Rekordhoch von 13.795 Punkten aus dem Februar.

Vor einer Woche war das Barometer noch fast unter die Marke von 13.000 Zählern gerutscht. Nach dem jüngst starken Lauf zeichnet sich nun aber auf Wochensicht ein Plus von 4,2 Prozent ab. Weiter in Rekordhöhen bewegt sich am Freitag der MDax der mittelgroßen Werte mit einem Plus von 0,48 Prozent auf 30.349,51 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte nur leicht höher.