Die jüngste Freude über den Ausgang der US-Kongresswahlen hat am deutschen Aktienmarkt nicht lange angedauert. Der Leitindex Dax rutschte am Donnerstag nach einem freundlichen Start schnell ins Minus. dpa

Im Kielwasser der verhaltenen Entwicklung an der Wall Street weitete er am Nachmittag seine Verluste aus und schloss 0,45 Prozent tiefer bei 11.527,32 Punkten. Am Mittwoch hatte er noch um knapp ein Prozent zugelegt. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Donnerstag um 0,36 Prozent auf 24.334,47 Punkte nach unten.