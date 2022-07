Börse in Frankfurt : Dax gibt nach

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Der Dax hat vor wichtigen Inflationsdaten aus den USA wieder nachgegeben. In den ersten Handelsminuten sank der deutsche Leitindex um 0,74 Prozent auf 12.810,23 Punkte - am Vortag hatte er es auf den letzten Metern noch ins Plus geschafft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ähnlich hatte es beim MDax der mittelgroßen Unternehmen ausgesehen, der nun um 0,33 Prozent auf 25.671,42 Zähler sank. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,52 Prozent auf 3469,03 Punkte.

Vor den - mit Spannung erwarteten - Verbraucherpreiszahlen aus den USA am Nachmittag dürften sich die Anleger eher zurückhalten. Am deutschen Markt prägten zur Wochenmitte zunächst Geschäftszahlen der Unternehmen das Geschehen.

© dpa-infocom, dpa:220713-99-04262/2

(dpa)