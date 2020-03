Börse in Frankfurt : Dax gibt nur leicht nach

Frankfurt/Main Der Dax hat am Montag um eine Erholung gekämpft und letztlich mit moderaten Verlusten geschlossen. Die sich weiter ausbreitende Viruskrise beherrschte nach wie vor die Stimmung.

Der MDax der mittelgroßen Werte stabilisierte sich mit minus 0,07 Prozent auf 25.348,33 Punkte. Auch europaweit schlossen die wichtigsten Aktienindizes wieder etwas erholt: Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, beendete den Handel leicht im Plus mit 0,28 Prozent auf 3338,83 Punkte. In Paris und London wurden ebenfalls wieder Gewinne erzielt. In den USA legte der vielbeachtete Wall-Street-Index Dow Jones Industrial zum Handelsschluss in Europa um 2,4 Prozent zu, und auch die technologielastigen Nasdaq-Börsen stiegen.