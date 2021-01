Börse in Frankfurt : Dax gibt wieder nach

Frankfurt/Main In einem unruhigen Umfeld hat der Dax nach seiner Vortages-Stabilisierung kräftig eingebüßt. Am Nachmittag stand der deutsche Leitindex 1,36 Prozent tiefer auf 13.479,56 Punkten.

Dabei pushen einige Kleinanleger über Online-Netzwerke in den USA einzelne Werte, bei denen Hedgefonds auf fallende Kurse setzen. Ausgangspunkt waren in dieser Woche die extremen Kurskapriolen der Aktien des US-Videospielhändlers Gamestop und anderer Unternehmen am US-Finanzmarkt. Das Thema hat in den USA nun die politische Ebene erreicht.