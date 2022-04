Börse in Frankfurt : Dax grenzt nach US-Inflationsdaten Verlust weiter ein

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag mit einem moderaten Minus aus dem Handel gegangen.

Auch die anderen europäischen Leitbörsen gaben etwas nach. Der EuroStoxx 50 verlor 0,21 Prozent auf 3831,47 Punkte. Der Cac 40 in Paris endete mit einem Minus von 0,3 Prozent. Der FTSE 100 in London büßte 0,6 Prozent ein. In New York zeigte sich der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss 0,7 Prozent im Plus.