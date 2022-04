Börse in Frankfurt : Dax gut behauptet

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Der Dax hat am Donnerstag weiter zugelegt. Nach seinen deutlichen Vortagsgewinnen legte der deutsche Leitindex im frühen Handel nochmals um 0,20 Prozent auf 14.391,39 Punkte zu.

Ein Kurssturz der Netflix-Aktie hatte zwar im New Yorker Handel die Technologiewerte ausgebremst, an der Wall Street verbuchte der Dow-Jones-Index nach dem starken Vortag aber auch am Mittwoch wieder Kursgewinne. Mit den nach Börsenschluss vorgestellten guten Zahlen könnte der Elektroautobauer Tesla nun auch im US-Tech-Sektor die Stimmung wieder aufhellen.