Börse in Frankfurt : Dax hält Gewinne bei gut 14.300 Punkten

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Nach dem verhaltenen Start in die Handelswoche hält sich der deutsche Aktienmarkt deutlich im Plus. Mit Rückenwind der US-Börsen bewahrte sich der Dax am frühen Nachmittag einen Gewinn von 1,16 Prozent.

Mit 14.317 Punkten verschaffte sich der deutsche Leitindex einen Abstand auf die Marke von 14.000 Zählern. Ähnlichen Rückenwind gab es für den MDax, der um 1,16 Prozent auf 31.081 Zähler kletterte. Der Eurozonen-Index EuroStoxx gewann 1,8 Prozent an Wert.

Eine überraschende Wende nahmen Kurse der Essenszulieferer. Nachdem die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway die Prognose für das Bruttowarenvolumen kassiert hatte, verloren auch die Branchentitel Delivery Hero und Hellofresh zunächst. Im Verlauf schossen Delivery Hero mit plus 6,2 Prozent an die Dax-Spitze, Hellofresh gewannen 1,2 Prozent.

Kursgewinne verzeichneten zudem Werte aus der Chipbranche. Infineon kletterten im Dax um 3,3 Prozent. Im MDax lag der Zulieferer Siltronic mit einem Plus von 5,7 Prozent an der Spitze, während TVA Tepla im SDax um 6,1 Prozent zulegte.

Anfängliche Verluste haben die Aktien von Siemens Energy und der Tochter Siemens Gamesa mehr als wettgemacht. Dass der Energietechnikkonzern die Jahresziele erneut wegen der spanischen Windkraft-Tochter Gamesa auf den Prüfstand stellt, belastete beide Aktien nur vorübergehend. Siemens Gamesa stiegen um 5 Prozent, während Siemens Energy zuletzt nur noch leicht im Minus lagen.

Am Devisenmarkt kostete der Euro zuletzt 1,0824 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0803 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,79 Prozent am Dienstag auf 0,74 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,25 Prozent auf 136,51 Punkte. Der Bund-Future notierte 0,75 Prozent höher bei 154,81 Punkten.

© dpa-infocom, dpa:220420-99-973081/5

(dpa)