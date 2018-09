später lesen Börse in Frankfurt Dax hält sich gerade noch über 12.000 Punkte FOTO: Boris Roessler FOTO: Boris Roessler Teilen

Twittern

Teilen



Ein Kursrutsch an der technologielastigen US-Börse Nasdaq hat am Mittwoch den bereits angeschlagenen deutschen Aktienmarkt weiter unter Druck gebracht. Der Dax sackte bis dicht an die Marke von 12.000 Punkten ab. dpa