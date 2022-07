Börse in Frankfurt : Dax hält sich in Gewinnzone

Dax hält sich in Gewinnzone

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Nach einer wochenlangen Verlustserie hat sich der Dax am Mittwoch stabilisiert. Der Leitindex legte bis zum Mittag um 1,39 Prozent auf 12.574,11 Punkte zu. Die Erwartung einer ausgeprägten konjunkturellen Schwäche hatte das Börsenbarometer am Vortag mit einem Abschlag von knapp 3 Prozent auf das niedrigste Niveau seit November 2020 gedrückt.

Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 1,37 Prozent auf 24.972,77 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,56 Prozent nach oben. Unterstützung erhielten die Kurse vor allem von der US-Technologiebörse Nasdaq. Dort hatten sich die Anleger am Dienstag wieder vorgewagt. Am Mittwoch zählten Tech-Werte auch europaweit zu den größten Gewinnern.

Bei den Einzelwerten profitierten die Aktien von Hellofresh und Delivery Hero von einem Deal zwischen Just Eat Takeaway und Amazon. Im Fahrwasser von Just Eat Takeaway, die in Amsterdam um rund 18 Prozent nach oben schnellten, gewannen Hellofresh im Dax gut 4 Prozent und Delivery Hero im MDax mehr als 3 Prozent.