Dax hält sich über 13 000 Punkten

Börse in Frankfurt

Der Dax hat sich heute nach zähem Start deutlich ins Plus vorgearbeitet. Am Nachmittag stand der Leitindex 0,81 Prozent höher bei 13.113,55 Punkten. Früh war er bereits vom rekordhohen Ifo-Geschäftsklima gestützt worden. dpa

Am deutschen Aktienmarkt ist es am Dienstag mit den Kursen leicht aufwärts gegangen. Der Dax hat sich zum Mittag mit einem Plus von 0,28 Prozent auf 13 036,30 Punkte über der Marke von 13 000 Punkten stabilisiert.

Viel Aufwärtspotenzial machten Börsianer jedoch nicht aus. Jochen Stanzl von CMC Markets führte die allgemeine Zurückhaltung auf mögliche Steuersenkungen in den USA zurück. Sollten niedrigere Steuern eine höhere Verschuldung der USA nach sich ziehen, könne das den US-Dollar belasten. Ein zum Dollar steigender Euro wiederum könne die Jahresend-Rally am deutschen Aktienmarkt ausbremsen.

Zuletzt hatte der Dax mit der Marke von 13 000 Punkten gerungen, nachdem er von seinem Anfang Oktober erreichten Rekordhoch bei 13 525 Punkten zurückgefallen war. Martin Lück vom US-Vermögensverwalter Blackrock äußerte sich optimistisch: Die Konjunktur sei solide, die Gewinne der Unternehmen sprudelten, und die Zinsen blieben vorerst niedrig. Außer der „lästigen Politik“ stehe Kursgewinnen nichts im Wege, sagte der Anlagestratege.

Der MDax legte um 0,2 Prozent auf 26 685,40 Punkte zu und der TecDax um 0,16 Prozent auf 2553,19 Zähler. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, rückte um 0,41 Prozent auf 3578,78 Punkte vor. Der Kurs des Euro rutschte wieder knapp unter die Marke von 1,19 US-Dollar.