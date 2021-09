Börse in Frankfurt : Dax halbiert vor EZB-Sitzung sein Minus

Frankfurt/Main Belastet von Konjunktursorgen und vor den geldpolitischen Signalen der Europäischen Zentralbank (EZB) am heutigen Nachmittag tendiert der deutsche Aktienmarkt weiter nach unten.

Am Vorabend hatte die US-Notenbank in ihrem Konjunkturbericht („Beige Book“) eine Abschwächung der Wirtschaftsdynamik konstatiert. Auch in den USA steht eine Reduzierung der Fed-Anleihekäufe noch in diesem Jahr im Raum.