Börse in Frankfurt Dax holt frühe Verluste auf

Am Nachmittag holte er die Verluste aber wieder auf. „Das Kursniveau unterhalb von 18.600 Punkten zieht vorerst weiterhin Käufer an“, sagte Marktbeobachter Andreas Lipkow. Am Ende stand beim Dax ein Plus von 0,01 Prozent auf 18.693,37 Punkte zu Buche, womit der Leitindex in Reichweite seines Rekords und der 19.000-Punkte-Marke bleibt. Damit konnte er auch seine Wochenbilanz fast noch ausgleichen.