Börse in Frankfurt : Dax im Minus - Amazon trübt Stimmung

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Der Dax hat am Freitag wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Am Nachmittag verlor der deutsche Leitindex 0,80 Prozent auf 15.516,04 Punkte.

Der MDax der mittelgroßen Werte sank zuletzt um 0,48 Prozent auf 35.102,34 Punkte. Abwärts mit rund 0,6 Prozent ging es auch für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50. Am New Yorker Aktienmarkt zeichnen sich zum Handelsstart am Freitag ebenfalls Verluste ab.