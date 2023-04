Börse in Frankfurt Dax im Minus - Gute Tech-Berichte reichen nicht

„Die Börsen stehen in dieser Berichtssaison im Spannungsfeld zwischen Tech und Banken“, sagte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Sorgen um die US-Regionalbanken flammten gerade wieder auf, während die Big Techs in den USA mit soliden Gewinnen überraschten. „Wohin dieses Spannungsfeld die Indizes treiben wird, ist noch offen“, so Altmann.