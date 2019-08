Börse in Frankfurt : Dax im Plus - Anleger weiter optimistisch

Dax im Plus - Anleger weiter optimistisch

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen.

Frankfurt/Main Der Dax hat seine kräftigen Kursgewinne vom Freitag ausgebaut. Gegen Mittag legte das wichtigste deutsche Börsenbarometer um 0,81 Prozent auf 11.656,31 Punkte zu.

Positive Impulse kamen aus Fernost, wo die wichtigsten Börsen in Japan, China und Hongkong deutlich zulegten. Als Profiteure der Stabilisierung waren Bankenwerte ganz oben im Tableau zu finden.

So stiegen die Aktien der Deutschen Bank an der Dax-Spitze um 2,7 Prozent. Im MDax gehörten die Titel der Commerzbank mit plus 2,3 Prozent zu den attraktiveren Werten.