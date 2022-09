Börse in Frankfurt : Dax im Plus - Stabilisierungsversuch nach schwacher Vorwoche

Dax im Plus - Stabilisierungsversuch nach schwacher Vorwoche

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Nach der verlustträchtigen Vorwoche hat der deutsche Aktienmarkt am Montag einen Stabilisierungsversuch unternommen. Der Dax notierte am Nachmittag 0,20 Prozent höher bei 12.309,31 Punkten. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,77 Prozent auf 22.714,42 Punkte nach oben.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um rund 0,3 Prozent. In Europa sei bereits sehr viel Pessimismus eingepreist, weitere negative Impulse würden teils nur noch mit einem Schulterzucken quittiert, sagte Marktbeobachter Andreas Lipkow mit Blick auf den schwachen Ifo-Index.

Schnäppchenjäger griffen am Montag vor allem bei Werten zu, bei denen die jüngste Verkaufswelle für deutlich gesunkene Kurse gesorgt hatte. Hierzu gehörten im Dax Werte aus dem Gesundheitssektor. So stiegen Siemens Healthineers um 1,7 Prozent, Fresenius um 1,5 Prozent und FMC um 0,2 Prozent. Aktien des Labordienstleisters Sartorius verteuerten sich an der Dax-Spitze um 3,1 Prozent.