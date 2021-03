Börse in Frankfurt : Dax in ruhigem Fahrwasser ohne weiteren Rekord

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Nach seiner Rekordjagd hat der Dax einen weiteren Höchststand knapp verpasst und zeigt sich fast unverändert. Gestützt wird der Aktienmarkt von überraschenden Wirtschaftsdaten aus China.

Der Dax hat eine weitere Bestmarke um drei Punkte verpasst. Anleger wagten nach der jüngsten Rekordjagd keine größeren Käufe mehr, und so pendelte der Leitindex am letzten Handelstag des ersten Quartals im engen Rahmen um den Schlusskurs vom Dienstag.

Mit einem Minus von 0,13 Prozent auf 14.989,26 Punkte behielt der Dax Kontakt zur Marke von 15 000 Punkten, die er am Vortag erstmals übersprungen hatte. Auf Quartalssicht steuert er auf ein Plus von 9,3 Prozent zu, vor allem dank der Rally im März. Kurz vor Schluss hat er in diesem Monat 8,7 Prozent gewonnen.

Der MDax schlug sich am Mittwoch besser, der Index mit den mittelgroßen Werten rückte um 0,21 Prozent auf 31.795,09 Punkte vor. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx dagegen ging es um 0,2 Prozent nach unten. In New York wurde der Dow Jones Industrial nur wenig verändert erwartet, der technologielastige Nasdaq 100 im Plus.

Gespannt warten die Anleger auf eine Ansprache des US-Präsidenten Joe Biden, von der sie sich mehr Details zum angepeilten Infrastrukturpaket in Billionenhöhe erhoffen.

Am europäischen Aktienmarkt drehte sich das Bild vom Vortag, als die Papiere von Banken, Versicherern und Autokonzernen besonders gefragt waren. Allen voran verloren VW im Dax ein Prozent an Wert. Anleger setzten nun auf die am Vortag gemiedenen Sektoren mit defensivem Charakter, darunter Energie, Telekom und Pharma. RWE und Siemens Energy waren zur Mittagszeit mit Anstiegen von etwas mehr als zwei Prozent die Dax-Favoriten.

Der Euro stabilisierte sich am Mittwoch auf seinem niedrigsten Kursniveau seit fünf Monaten, zuletzt wurden 1,1725 US-Dollar für die Gemeinschaftswährung gezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1741 Dollar und damit noch oberhalb des Tagestiefs von 1,1712 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt beruhigte sich international die Lage. Die Kurse deutscher Bundesanleihen bewegten sich nur wenig und so verharrte die Umlaufrendite auf minus 0,33 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,01 Prozent auf 144,70 Punkte. Der Bund-Future stieg um 0,02 Prozent auf 171,23 Punkte.