Börse in Frankfurt Dax in Sichtweite seines Rekords kaum bewegt

Der Euro gab merklich nach und kostete zuletzt 1,0825 US-Dollar. Am Vormittag veröffentlichte Konjunkturdaten bestätigten das Bild einer schwächelnden Wirtschaft in der Eurozone. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0868 (Freitag: 1,0875) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9201 (0,9195) Euro. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,44 Prozent am Freitag auf 2,38 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,23 Prozent auf 125,48 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,04 Prozent auf 133,33 Punkte.