Dax kämpft mit 13.200 Punkten - Hoffnung auf Weihnachtsrally

Börse in Frankfurt

Deutsche Aktien sind mit leichten Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der Dax legte um 0,11 Prozent auf 13.038,38 Punkte zu. Allerdings wird er von den US-Börsen zunehmend abgehängt. dpa

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt können doch noch auf eine Weihnachtsrally hoffen. Der Dax legte weiter zu - dank des Rückenwinds von den amerikanischen und asiatischen Börsen sowie des weiter abbröckelnde Eurokurs, der die Exporte deutscher Unternehmen in Länder außerhalb des Währungsraums erleichtert.

Am Nachmittag kämpfte der hiesige Leitindex mit der Marke von 13 200 Punkten, die seine Handelsspanne seit Mitte November nach oben begrenzt hatte.

Zuletzt blieb er mit einem Plus von 1,13 Prozent auf 13 192,78 Punkte aber wieder knapp unter dieser Marke, womit ihm auf Wochensicht ein Plus von über zweieinhalb Prozent winkt. Ein robust ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht sorgte für lediglich geringfügige Kursschwankungen.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,13 Prozent am Vortag auf 0,15 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,05 Prozent auf 141,69 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,05 Prozent auf 163,43 Punkte. Der Euro kostete zuletzt 1,1762 US-Dollar. Am Donnerstag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,1786 (Mittwoch: 1,1817) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8485 (0,8462) Euro.