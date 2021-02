Börse in Frankfurt : Dax kämpft um Marke von 13.800 Punkten

Frankfurt/Main Verluste haben am heutigen Montag den Handelsauftakt am deutschen Aktienmarkt bestimmt. Die Marke von 13.900 Punkten im Dax fiel gleich zum Handelsstart. Nun kämpft der Leitindex um den Punktestand von 13.800 Punkten.

Das Thema Zinsanstieg komme inzwischen auch an den Aktienmärkten zunehmend an, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners in Frankfurt. „Steigende Finanzierungskosten schlagen unmittelbar auf die Unternehmensgewinne durch. Gleichzeitig werden Anleihen damit wieder eine echte Anlagealternative.“ Es stelle sich nun die Frage, an welchem Punkt die Notenbanken intervenierten, da steigende Zinsen irgendwann zur Belastung für Unternehmen und Staatshaushalte werden könnten.