Börse in Frankfurt : Dax kann 13 000 Punkte nicht halten

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt hat zum Wochenstart seinen Erholungskurs gebremst fortgesetzt. Der Dax sank zwar wieder unter die mittags überwundene Marke von 13.000 Punkten, hielt aber einen soliden Vorsprung.

Die Volkswagen-Vorzugsaktien gehörten mit einem Plus von 3,5 Prozent zu den Top-Werten im Dax. Der VW-Konzern will seine Sportwagentochter Porsche möglichst noch in diesem Jahr an die Börse bringen. Geplant ist bislang eine Notierung im vierten Quartal. Porsche will in den kommenden Jahren seine Profitabilität deutlich steigern und strebt langfristig einen operativen Gewinn von 20 Prozent des Umsatzes an.