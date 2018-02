Dax kann von stabilerer Wall Street profitieren

Börse in Frankfurt

Dank Rückenwinds von der Wall Street hat der Dax am Montag zunächst leicht zulegen können. Wenige Minuten nach dem Handelsstart gewann der deutsche Leitindex 1,44 Prozent auf 12.281,33 Punkte. dpa

Der wieder stabiler laufende US-Aktienmarkt hat dem Dax am Montag zu einem stärkeren Handel verholfen. Gegen Mittag gewann der deutsche Leitindex 1,64 Prozent auf 12.305,67 Punkte.

Am Freitag hatte er Dax noch mehr als ein Prozent verloren und die zweite Woche in Folge mit herben Kursabschlägen beendet, was den niedrigsten Stand seit Anfang September bedeutete.

Von seinem Rekordhoch im Januar aus hat der Dax teils bis zu knapp 11 Prozent eingebüßt - vor allem wegen der Sorge vor einem schnelleren Zinsanstieg in den USA, die die Börsen weltweit abrutschen ließ. Doch nun half ihm die Entwicklung dort erst einmal wieder auf die Beine. In New York hatten die Kurse vor dem Wochenende nach oben gedreht, wovon auch die asiatischen Börsen profitierten.

Auch die anderen deutschen Indizes zeigten sich zum Wochenstart erholt. Der MDax, in dem sich die mittelgroßen börsennotierten Unternehmen versammeln, stieg um 0,84 Prozent auf 25.240,46 Punkte, während der Technologiewerte-Index TecDax um 2,02 Prozent auf 2490,52 Zähler vorrückte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 1,42 Prozent auf 3373,38 Punkte zu.

Die wenigen kursbewegenden Unternehmensnachrichten kamen am Montag aus der zweiten und dritten Börsenreihe. Bei Carl Zeiss Meditec reichte es nach der Zahlenvorlage für ein Plus von 0,89 Prozent - damit zählten die Aktien des Medizintechnik-Konzerns zu den schwächsten im TecDax. Die Thüringer hätten im ersten Geschäftsquartal 2017/18 die Markterwartungen insgesamt knapp verfehlt, monierte ein Börsenhändler.

Südzucker-Papiere rutschten mit einem Minus von 3,24 Prozent auf 14,785 Euro ans MDax-Ende und waren damit so günstig zu haben wie zuletzt im April 2016. Sie litten darunter, dass der Zuckerproduzent nach dem Auslaufen der EU-Zuckermarktverordnung im Herbst 2017 erst einmal mit schweren Zeiten rechnet.