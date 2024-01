Börse in Frankfurt Dax kaum verändert

Frankfurt/Main · Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Kurse am Freitag insgesamt nur wenig beewegt. Vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank in der kommenden Woche gingen die Investoren auf Nummer sicher. Die Erwartung, dass die EZB die Zinsen bald schon senken könnte, verflüchtigen sich zusehends.

19.01.2024 , 17:52 Uhr

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: picture alliance / dpa

Der Leitindex Dax schloss 0,07 Prozent niedriger bei 16.555,13 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Titel gab um 0,47 Prozent auf 25.432,05 Zähler nach. „An den Finanzmärkten wird eine erste Zinssenkung im April eingepreist“, schrieben die Ökonomen Cyrus de la Rubia und Nils Müller von der Hamburg Commercial Bank. Die Bemühungen der Euro-Notenbank, diese Spekulationen zu dämpfen, gelängen nur bedingt. Der Zeitpunkt einer ersten Zinssenkung durch die EZB bleibe ungewiss. Auf Wochensicht ist die Bilanz des Dax mit minus knapp einem Prozent negativ. Der Index-Rekord vom Dezember bei gut 17.000 Zählern ist mittlerweile rund 450 Punkte entfernt. Für Experte Jürgen Molnar von Robomarkets ist das Börsenbarometer angeschlagen. Er hält eine Wiederaufnahme des jüngsten Abwärtstrends für möglich: „Das Risiko fallender Kurse ist aktuell höher einzuschätzen als die Chance auf eine Fortsetzung der Rally.“ © dpa-infocom, dpa:240118-99-657238/6

(dpa)