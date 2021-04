Börse in Frankfurt : Dax klettert auf Rekordhoch

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Nach der Lethargie der vergangenen Tage ist der Dax am Freitag erneut auf ein Rekordhoch geklettert.

MDax und SDax stellten ebenfalls Bestmarken auf. Der Index der mittelgroßen Werte verzeichnete letztlich ein Plus von 0,78 Prozent auf 33.263,21 Punkte. Der Nebenwerteindex, dem am Vortag erstmals der Sprung über 16.000 Punkte geglückt war, rückte um 0,91 Prozent auf 16.105,82 Punkte vor.

Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,99 Prozent auf 4032,99 Zähler hoch, womit er erstmals seit 2008 wieder die Marke von 4000 Punkten überwand. Die Indizes in Paris und London verbuchten ebenfalls Gewinne. In New York ging die Rekordrally der wichtigsten Indizes weiter, wobei die Technologiebörse Nasdaq dieser zuletzt ein wenig Tribut zollte.