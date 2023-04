Börse in Frankfurt Dax klettert weiter Richtung 16.000 Punkte

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte schloss 0,49 Prozent fester mit 27.972,75 Punkten. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es letztlich um 0,58 Prozent hoch. Die wichtigsten Indizes in Paris und London lagen ebenfalls im Plus. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial verzeichnete zum europäischen Handelsende hingegen moderate Verluste.