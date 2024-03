Börse in Frankfurt Dax knackt nächsten Rekord - erstmals über 18.000 Punkte

Die Anleger setzen vor allem darauf, dass die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-Notenbank Fed im Juni mit ihren Zinssenkungen beginnen. Zuletzt hatte die Aussicht auf eine schneller sinkende Inflation in der Eurozone den deutschen Aktienmarkt beflügelt. Auch in den USA werden Leitzinssenkungen der Notenbank FED erwartet. Zwar hält sich die Inflation sowohl in der Eurozone als auch in den USA hartnäckig, was die Vorfreude auf sinkende Zinsen der Börsianer dämpfte. Niedrigere Leitzinsen dürften nicht so schnell kommen wie vor Wochen erwartet. Doch sie werden kommen, lautet der Tenor am Markt.